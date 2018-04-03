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بدون أدوية أسرع حيلة لطرد البلغم وتوسيع الشعب

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مع تقلبات الجو تصابين كثيرا تصابين كثيرا بنزلات البرد المزعجة إليك وصفة زيت السمسم لتوسيع الشعب الهوائية و طرد البلغم فهى علاج فعال لعلاج مشاكل الجيوب الأنفية يقدمها موقع هيلث كير الأمريكي لـ"صدى البلد"

المكونات..

ماء
بضع قطرات من زيت السمسم

طريقة التحضير
فى وعاء به كوبان من الماء المغلى أضيفى زيت السمسم مع تقليبه لدقائق واستنشقي البخار المتصاعد في مكان دافئ بعيد عن تيار الهواء المباشر كرري هذه العملية مرتين يوميًا وسوف تلاحظين تحسنًا سريعًا.

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