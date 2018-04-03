قمة "أنقرة" الثلاثية.. الولايات المتحدة تمثل الغائب الحاضر .. هل تبقى روسيا على الحياد مع عفرين ؟.. بوتين يفتتح أول محطة نووية تركية..وحالة "تشاؤم" تخيم على إيران

* أردوغان ضرب شمال العراق ورفض وساطة ماكرون

* ترامب رفض وضع خطة زمنية للخروج من سوريا والعراق

* مساعد بوتين : القمة ستؤكد دعم السيادة السورية



بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، والتقدم الذي أحرزه نظام الأسد مؤخرا في الغوطة الشرقية، وذلك بعدما توصل النظام السوري لاتفاق مع جماعات المتمردين المسلحة تحت رعاية روسية، وفي ظل الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، الذي ترفضه إيران شكلا وموضوعا.



تنعقد بعد غد الأربعاء القمة الثلاثية لرؤساء تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة التركية أنقرة، القمة التي تعد امتدادا لمحادثات سوتشي وأستانا، لمناقشة الوضع في سوريا، وبالطبع سيتطرق الحديث لمناقشة الوضع الإقليمي والدولي أيضا، الذي يشهد تطورات كبيرة وخطيرة أيضا.



أكد المسؤولون الإيرانيون أن حسن روحاني والوفد المرافق له، الذي يضم محمد جواد ظريف وزير الخارجية، سيشددون على ضرورة الحفاظ على السيادة السورية، والإعلان عن رفض إيران لانتهاك تلك السيادة من قبل تركيا.



وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن يوري أوكاشوف مساعد الرئيس الروسي أكد أن القمة الثلاثية المرتقبة ستؤكد دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.



وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "نتوقع من الزعماء أن يؤكدوا خلال الاجتماع وفي البيان الختامي التزامهم بدعم سيادة واستقرار ووحدة أراضي سوريا. وهذا مهم للغاية بالنسبة إلينا".



وذكر أن رؤساء روسيا وتركيا وإيران سيقيمون الوضع في مختلف المناطق السورية، بعد أن يطلعهم العسكريون على التفاصيل، وأشار أوشاكوف إلى أنه من بين المهام الأساسية للقمة دراسة الإجراءات لتفعيل الإصلاح الدستوري في سوريا، وفقا لقرار مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي.



ويأتي ذلك على خلاف ما يصرح به دائما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي لم يكتف برفض وساطة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرسي فقط، بل قال "من أنتم لكي تتلفظوا بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي"، بل اعتبر أن فكرة الوساطة هي دعم فرنسي للإرهاب.وفقا لوكالة "أناضول" التركية.



كما صرح أردوغان سابقا بأن العمليات في عفرين تندرج تحت حق تركيا في الدفاع عن نفسها، وأن تركيا ليس لديها النية في التوسع وأنها ستغادر الأراضي السورية بمجرد القضاء تأمين الحدود التركية من إرهاب الأكراد.



لكن الأمر تعدى عفرين وسوريا برمتها، حيث قصف أردوغان مواقعا للأكراد في شمال العراق، لكن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، أخبر أردوغان أن العراق يستطيع التعامل مع أي تهديد داخلي ولا يحتاج للتدخل التركي. وفقا لـ "نيوز ويك" الأمريكية.



ومن ناحية أخرى سيصل فلاديمير بوتين الرئيس الروسي إلى أنقرة غدا الثلاثاء، وسيقوم بافتتاح أول محطة طاقة نووية في تركيا في مدينة مرسين، والذي سيتم بناؤه من قبل وكالة الطاقة الذرية الروسية. وفقا لـ"رويترز".



في حين أن النظام الإيراني يشعر بالتشاؤم حيال مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، خاصة بعد التغييرات التي أحدثها ترامب مؤخرا بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية و جون بولتون مستشارا للأمن القومي، والمشهورين بعدائهما لإيران وللاتفاق، ويرى دياكو حسيني الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالرئاسة الإيرانية، أن الاتفاق سينهار. وفقا لـ"خبر أونلاين" الإيراني.



وعلى صعيد آخر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أية خطط زمنية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، بدعوى أن الحرب على داعش لم تنتهي بشكل كامل، وفقا لـ"نيوز ويك" الأمريكية.



وبحسب ما ورد في بيان الكرملين أمس الإثنين، أن خلال القمة سيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أيضا تبادل الآراء في إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق وقف التصعيد وحل المشاكل الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية.



وسيعقد بوتين لقاء منفصلا مع روحاني، سيتناولان خلاله قضايا العلاقات الثنائية و الأجندة الإقليمية والدولية، وسيعقد بوتين لقاء منفصلا مع روحاني، سيتناولان خلاله قضايا العلاقات الثنائية و الأجندة الإقليمية والدولية. وفقا لـ "روسيا اليوم".

