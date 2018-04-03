وزيرة الثقافة تفتتح المؤتمر الأدبي الاقليمي بقصر ثقافة الفيوم اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأدبي الإقليمي في دورته الثامنة عشر بعنوان ( ثقافة المجتمع وأثرها في الخطاب الأدبي ) والتى تعقد بقصر ثقافة الفيوم فى تمام الحادية عشر صباح الثلاثاء الثالث من إبريل الجارى.
وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، والفنان الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم والفنان الدكتور هيثم عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي و الشاعر عبده الزراع مدير عام فرع ثقافة الفيوم وبرئاسة ا. سعيد الكفراوي وأمانة الأستاذ علاء الرمحي .
والذي يُكرم هذا العام الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق ، الكاتب محمد جبريل والدكتور أبو بكر يوسف .
يبدأ المؤتمر بافتتاح معرض للفن التشكيلي ومعرض لإصدارات الهيئة وآخر للنشر الإقليمي .
على أن تعقد فعاليات المؤتمر في الفترة من الثالث حتى الخامس من أبريل القادم بفندق البانوراما على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .
ويتضمن اليوم الأول :الجلسة الأولى بعنوان " الظواهر المجتمعية وأثرها في الخطاب الثقافي " .
يديرها أ / ماجد الهدهد . والشباب وثقافة المواطنة في مصر بحضور الدكتور عبد السلام نويرة ، و المجتمعات الافتراضية وأزمة القيم الثقافية بالمجتمع المصري بحضور الدكتورة هناء محمد السيد .
* الجلسة الثانية :بعنوان " الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع يديرها أ / أحمد طوسون .و الثقافة العربية المعاصرة .. تفاعل أم استلاب ؟ أ. محمد عبد الباسط عيد وبلاغة الغزاة : قراءة في مفهوم الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع . د. إيهاب المقرانى وملامح الغزو الفكري ومظاهره في المجتمع المصري .د.محمد حجاج.
* أمسية شعرية يديرها : أحد شعراء الفيوم.