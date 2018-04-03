وزيرة الثقافة تفتتح المؤتمر الأدبي الاقليمي بقصر ثقافة الفيوم اليوم



* أمسية شعرية يديرها : أحد شعراء الفيوم.



تبدأ اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأدبي الإقليمي في دورته الثامنة عشر بعنوان ( ثقافة المجتمع وأثرها في الخطاب الأدبي ) والتى تعقد بقصر ثقافة الفيوم فى تمام الحادية عشر صباح الثلاثاء الثالث من إبريل الجارى.وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، والفنان الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم والفنان الدكتور هيثم عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي و الشاعر عبده الزراع مدير عام فرع ثقافة الفيوم وبرئاسة ا. سعيد الكفراوي وأمانة الأستاذ علاء الرمحي .والذي يُكرم هذا العام الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق ، الكاتب محمد جبريل والدكتور أبو بكر يوسف .يبدأ المؤتمر بافتتاح معرض للفن التشكيلي ومعرض لإصدارات الهيئة وآخر للنشر الإقليمي .على أن تعقد فعاليات المؤتمر في الفترة من الثالث حتى الخامس من أبريل القادم بفندق البانوراما على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .ويتضمن اليوم الأول :الجلسة الأولى بعنوان " الظواهر المجتمعية وأثرها في الخطاب الثقافي " .يديرها أ / ماجد الهدهد . والشباب وثقافة المواطنة في مصر بحضور الدكتور عبد السلام نويرة ، و المجتمعات الافتراضية وأزمة القيم الثقافية بالمجتمع المصري بحضور الدكتورة هناء محمد السيد .* الجلسة الثانية :بعنوان " الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع يديرها أ / أحمد طوسون .و الثقافة العربية المعاصرة .. تفاعل أم استلاب ؟ أ. محمد عبد الباسط عيد وبلاغة الغزاة : قراءة في مفهوم الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع . د. إيهاب المقرانى وملامح الغزو الفكري ومظاهره في المجتمع المصري .د.محمد حجاج.