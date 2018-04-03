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محافظات

وزيرة الثقافة تفتتح المؤتمر الأدبي الاقليمي بقصر ثقافة الفيوم اليوم

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:24 ص
وزيرة الثقافة إيناس
وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تبدأ اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأدبي الإقليمي في دورته الثامنة عشر بعنوان ( ثقافة المجتمع وأثرها في الخطاب الأدبي ) والتى تعقد بقصر ثقافة الفيوم فى تمام الحادية عشر صباح الثلاثاء الثالث من إبريل الجارى.

وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، والفنان الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم والفنان الدكتور هيثم عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي و الشاعر عبده الزراع مدير عام فرع ثقافة الفيوم وبرئاسة ا. سعيد الكفراوي وأمانة الأستاذ علاء الرمحي .

والذي يُكرم هذا العام الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق ، الكاتب محمد جبريل والدكتور أبو بكر يوسف .

يبدأ المؤتمر بافتتاح معرض للفن التشكيلي ومعرض لإصدارات الهيئة وآخر للنشر الإقليمي .

على أن تعقد فعاليات المؤتمر في الفترة من الثالث حتى الخامس من أبريل القادم بفندق البانوراما على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .

ويتضمن اليوم الأول :الجلسة الأولى بعنوان " الظواهر المجتمعية وأثرها في الخطاب الثقافي " .

يديرها أ / ماجد الهدهد . والشباب وثقافة المواطنة في مصر بحضور الدكتور عبد السلام نويرة ، و المجتمعات الافتراضية وأزمة القيم الثقافية بالمجتمع المصري بحضور الدكتورة هناء محمد السيد .

* الجلسة الثانية :بعنوان " الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع يديرها أ / أحمد طوسون .و الثقافة العربية المعاصرة .. تفاعل أم استلاب ؟ أ. محمد عبد الباسط عيد وبلاغة الغزاة : قراءة في مفهوم الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع . د. إيهاب المقرانى وملامح الغزو الفكري ومظاهره في المجتمع المصري .د.محمد حجاج.

* أمسية شعرية يديرها : أحد شعراء الفيوم.

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