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توك شو

أحمد شيبة يُهدي الداخلية "تحيا مصر" تقديرا لتضحيات شهدائها .. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
توك شو

قال الفنان أحمد شيبة إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي هيقعد معانا على طول بإذن الله، والشعب المصري كله فرحان النهارده".

وغنى "شيبة"، في برنامج "الرئيس 2018" على قناة "العاصمة"، أغنية جديدة بعنوان "تحيا مصر"، وأهداها لوزارة الداخلية نظرا لبطولات رجالها في حماية الأمن الداخلي المصري ومكافحة الإرهاب.

وأكد شيبة، فى الأغنية، عظمة مصر وجيشها ووزارة الداخلية فى حماية وطننا الغالى، حيث تم تصويرها داخل استديوهات وزارة الداخلية ، والأغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس وتوزيع طه الحكيم .

ومن كلمات أغنیة "تحیا مصر": "مصر مصر مصر تحیا مصر بحب فیكي الملامح اللى مش على حد یا مصر بحب فیكي التسامح اللى فائل حد یا مصر بحب فیكي ضحكتك الله أجمل ما فیكي لمتك أطعم ما فیكي لقمتك لو النسور على القلب أحلى حاجة في الدنیا مصر مصر مصر أم الدنیا تحیا مصر مصر دي كوم والدنیا دي كوم الشبر فیها بالدنیا جیشك نسور مالي حدودك هدفه الوحید بس وجودك أمنك سهران لیل ویا نهار عمرك في یوم من انحنى عودك منصورة وبقولها قویة كم مرة مسطورة في القرآن وفي الأدیان السماویة".

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