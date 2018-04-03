مستشار شيخ الأزهر : مصر كانت المرشح الأول في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى مطالبة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للشعب المصري، بالوقوف خلف قيادته.



وأكد «مهنا»، في تصريحات لبرنامج «الرئيس 2018»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، «مصر كانت المرشح الأول في هذه الانتخابات، وما تحقق من نجاح هو للمصريين»، مشددًا على ضرورة أخذ التحديات المحلية والإقليمية والدولية في عين الاعتبار.



وأوضح أن «الشعب المصري خرج في هذه الانتخابات ليؤكد على استقرار مصر، وأهميتها في منطقة الشرق الأوسط»، متابعًا: «لو سقطت مصر ستسقط المنطقة بأكملها، والجميع يعلم ذلك جيدًا».