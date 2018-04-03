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خبير علاقات دولية : الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
توك شو
هنأ الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه يُحسب للرئيس زيارة دول لم يزرها أي رئيس من قبل مثل سنغافورة، وتعاون معها في ملف البحار وقناة السويس الجديدة.

وأضاف "اللاوندي"، خلال حواره في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أن الرئيس السيسي زار الصين أكثر من مرة ، وكذلك زار اليابان وألقى كلمة في البرلمان الياباني، موضحًا أنه من المتوقع أن يزور السيسي أكثر من دولة أوروبية خلال فترة الولاية الثانية، وزيارة أثيوبيا أكثر من مرة.

وأشار إلى أن السيسي لن يتأخر عن تلك الزيارات طالما تصب في صالح المواطن المصري، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في الداخل والخارج أبهرت العالم، ومصر حريصة على الديمقراطية والدليل نسبة المشاركة العالية والحث على المشاركة فقط وليس انتخاب شخص بعينه.

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