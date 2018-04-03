رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

قدمت رابطة الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الكاتب الصحفي عمرو سعدة، خالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه الساحق في انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية في كافة ربوع المحروسة.



وأشادت الرابطة في بيان لها بموقف الشعب المصري العظيم في هذه الانتخابات ومشاركته الإيجابية البناءة في مشهد وصفته كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالعُرس الديمقراطي الذي أثبت أصالة وعراقة المصريين وحرصهم على وطنهم.



وثمنت رابطة الصحفيين بكفر الشيخ، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة الأولى والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات خاصة في استكمال البنية التحتية من طرق ورصف وإنشاء شبكات صرف صحي، والمشروعات القومية العملاقة التي ساهمت كثيرًا في رفعة وتقدم الاقتصاد القومي.



وأكدت الرابطة أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون جني ثمار المشروعات التنموية العملاقة، التي تم إنشاؤها في كافة محافظات الجمهورية، معربة عن ثقتها في القيادة الحكمية للرئيس السيسي الذي نجح في العبور بمصر في أصعب الظروف بمنتهى الحكمة والاقتدار.

