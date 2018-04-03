شاهد .. 50 صورة تكشف إبداع الفنان المسلم على النسيج في معرض "أعياد الربيع"

حرصت كاميرا موقع "صدى البلد" على القيام بجولة في معرض آثار "أعياد الربيع"، وذلك عقب افتتاحه في متحف النسيج المصري بحضور د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف ود.محمد صالح أستاذ الأثار والمدير العام الأسبق للمتحف المصري بالتحرير.



وننشر 50 صورة للمعرض الذي يقام تحت رعاية د.خالد العنانى وزير الآثار وإشراف إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بمناسبة شم النسيم وفصل الربيع، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي، ويضم 26 قطعة نسيج أثرية،استمدت زخارفها من الطبيعة من مختلف فترات العصور الإسلامية،كما تعرض مجموعة من النسيج الصفوى المستورد من إيران.



المعرض كما رصدناه في جولتنا يظهر إبداع الفنان المسلم فى استخدام الأشكال النباتية كفروع الأشجار والأوراق والثمار والأزهار،حيث جرّد وحوّل جميع العناصر المستخدمة من شكلها الطبيعى.



وكشف أبو اليزيد لنا خلال جولتنا أن الفنان يميل الى شغل المساحات وملء الفراغات،واستخدم فى ذلك الكثير من أنواع الأزهار مثل القرنفل والكرز والرمـان وزهـرة التيوليـب والسوسن وزهرة النسرين والزنبق والبنفسج والنرجس.



وأضاف:أما اكثر النباتات التى كانت تدخل فى الزخرفة النباتية الآكانتس وعناقيد العنب،والتى استطاع الفنان ابرازها بأساليب متعددة من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق،وفى كثير من الأحيان تكون الوحدة مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتية المتداخلة والمتشابكة والمتناظرة فى تكرار بصورة منتظمة.