ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نادية عبده : أهالي البحيرة شاركوا بكثافة في الانتخابات رغم نسبة الإخوان الكبيرة بالمحافظة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتورة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن نسبة تصويت أهالي المحافظة في الانتخابات الرئاسية كانت عالية رغم وجود نسبة كبيرة من جماعة الإخوان، واصفه إياهم بأنهم ليسوا مصريين ولا يحبون الوطن، ورغم ذلك تغلب أهل المحافظة عليهم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وأضافت " عبده"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أنه سيتم توصيل الصرف الصحي لعدد من قرى المحافظة خلال الفترة القليلة القادمة، وكذلك تطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة.

وتابعت :" هنعمل طرق أكتر خاصة في مداخل القرى ، عاوزين الطرق تبقى مرصوفة وسهلة عشان الطلبة تروح المدارس والتنقل يبقى سهل".

ترشيحاتنا

إسلام الشاطر يهاجم إيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي

اكتشاف ثوري يهز عالم الفيزياء .. علماء يتوصلون لحالة جديدة للمادة

نبيلة عبيد تهنئ الرئيس السيسي: أنا أول واحدة كنت في لجنة الانتخابات .. فيديو

محمد بن سلمان لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية: هذا هو مثلث الشر

«البوليس» .. قصة القمار في حياة الفنانين : أحدهم أضاع 200 ألف جنيه

انتبه .. أعراض تؤكد إصابتك "بالمياه الزرقاء" على العين

شاهد.. تعليق خالد الغندور على هدف الإسماعيلي الأول

كريم بامبو : سعيد بالتواجد مع الإسماعيلي ولن افكر في الأهلي

الإفتاء : قراءة سورة الإخلاص «3 مرات» لا تُعادل ختم المصحف.. فيديو

شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو

رامز جلال بين الفبركة والحقيقة بـ "رامز في الثلج".. محمد عبده يكشف فبركة البرنامج.. ولاعبو الأهلى يتفقون على المقلب.. ومجدى عبد الغنى "الطٌعم" المستخدم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

فيديو

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو
رضا عبدالعال يقارن بين إيهاب جلال وحسام حسن .. فيديو
"شيكابالا" يكشف سر "جزمة الأجوان" والعودة للمنتخب .. فيديو
مرتضى منصور : بطبل لبلدي وجيش بلدي .. وهذه رسالتى لمذيعي الإخوان ..فيديو
شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟