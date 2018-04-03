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رياضة

خالد الغندور لـ مرتضى منصور: "استقيل وسيب الفرصة لغيرك".. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:48 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
طالب الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مرتضى منصور بالاستقالة بعد النتائج السلبية الاخيرة للفريق.

وأضاف الغندور الغندور عبر برنامجه "الغندور والجمهور" موجها حديثه لرئيس الزمالك: "نعم قدمت الكثير للنادى وأعدت بناء النادى، ولكنك تحارب من جبهات كثيرة، فلماذا لا تستقيل وتعطى الفرصة لغيرك".

وتابع:" الجميع يرى ما قدمته للنادى وما وفرته من أموال ومصادر دخل قوية للقلعة البيضاء لم تكن موجودة من قبل ولكنك تخلق حروب مع أطراف كثيرة وهو ما يخلق أجواء سلبية تؤثر على لاعبى الفريق".

واختتم: "الجميع يتمسكون بمناصبهم ولا يبالون بالجماهير الكثيرة للنادى، ولا ندرى إلى اين يصل بنا الحال".

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