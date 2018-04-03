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أخبار العالم

ولي العهد السعودي: المرشد الإيراني أسوأ من هتلر

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:39 ص
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
أحمد قاسم
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أسوأ من الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال في لقائه مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، أمس الاثنين: "المرشد الإيراني يحسن من صورة هتلر، فإن هتلر لم يفعل ما يحاول المرشد الإيراني الأعلى القيام به، وهو محاولته غزو العالم".

وأضاف: "المرشد الإيراني يحاول أن يغزو العالم، ويعتقد أنه يملكه، فهو هتلر الشرق الأوسط، ولم يكن أحد مدرك لخطورة هتلر في فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، سوى عدد قليل من الناس، حتى أدرك العالم كلة خطورته، ونحن لا نرغب أن يكون مصير الشرق الأوسط مثلما حدث في أوروبا، نريد توقيف خامنئي من خلال القيام بتحركات سياسية واقتصادية واستخباراتية، ونريد أن نتجنّب الحرب في المنطقة".

وتابع: "بعد ردع خامنئي، فإن المشاكل ستتحرك بداخل بلاده إيران، "ولا نعرف ما إذا كان النظام الإيراني وقتها سينهار أم لا، وهذا ليس هدفنا، ولكن إذا كانت الانهيارات كبيرة، فهذه هي مشكلتهم.. نحن لدينا سيناريو حرب في الشرق الأوسط الآن، وهذا خطير جدا على العالم، ولا يمكننا تحمل مخاطره، وعلينا أن نتخذ قرارات مؤلمة خطيرة الآن، لتجنب اتخاذ قرارات مؤلمة في وقت لاحق".

ونفى ولي العهد السعودي، ما إذا كان خلافه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، أسبابه دينية، مؤكدا أن "الشيعة يعيشون بشكل طبيعي في المملكة العربية السعودية، وليس لدينا مشكلة معهم، ولكن لدينا مشكلة مع إيديولوجية النظام الإيراني، مشكلتنا هي أننا لا نعتقد أن لديهم الحق في التدخل في شئوننا".

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