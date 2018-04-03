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رجل أعمال يتبرع بـ 700 شنطة تموينية للأهالي ويكرم الأطفال احتفالا بفوز السيسي .. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:47 ص
رجل أعمال يتبرع ب
رجل أعمال يتبرع ب 700 شنطه تموينية للأهالي
محمد عبد الحليم
نظم اهالى قرية الدوية التابعة لمركز بنى سويف مهرجانا جماهيريا استمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء برعاية قاضى العرب محمد عبده إبراهيم المحامى ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ظهر الإثنين وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسة ثانية.

حيث بدأ الدى جى فى ترديد الأغانى الوطنية كما خرج النساء والرجال والشباب والأطفال إلى الشوارع يحملون الاعلام ويطوفون الشوارع بالدرجات البخارية يحتفلون ويرقصون ويتبادلون التهانى ويحملون الأعلام احتفالًا بفوز السيسى .

حضر الاحتفال عمر أبو عزوز عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد كبير من العمد والمشايخ ورؤوس العائلات من القرى المجاورة والذين حضروا لمشاركة الأهالي فرحتهم وقام الأطفال بترديد الأغانى الوطنية والهتافات "تحيا مصر ،يحيا السيسى" .

وفى كلمته توجه قاضى العرب محمد عبده منظم الاحتفال بالشكر والامتنان إلى اهالى القرية على موقفهم المشرف وخروجهم بكثافة طوال أيام الانتخابات لرد الجميل لقائد مصر وظهور القرية بمظهر مشرف أمام باقى القرى مؤكدًا اننى اتينا اليوم لنحتفل مع أهالينا وابناء عمومتنا بهذه المناسبة السعيدة ونؤكد أن جموع الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بإرادة الجماهير وقام محمد عبده بالتبرع بـ 700 شنطة غذائية وتوزيعها على غير القادرين وتكريم عدد من الأطفال الأيتام بمنحهم مبالغ مالية احتفالًا بفوز الرئيس السيسي.

وفى نهاية الاحتفالية تقدم أهالى القرية بالشكر لقاضى العرب محمد عبده لما قام به من دور فى حشد الناخبين وتوفير وسائل المواصلات للمرضى وكبار السن طوال إيام الانتخابات حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم .

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