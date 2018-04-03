مكافآت للاعبي الإسماعيلي بعد تحقيق الفوز على الزمالك

قال عطيتو احمد عضو مجلس ادارة نادي الاسماعيلي إنه سعيد بتألق لاعبي الفريق في مباراة امس وتحقيق الفوز على منافسه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.



واضاف عطيتو في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أنه سوف يتم صرف مكافآت مالية تبلغ قيمته 10 آلاف جنيه لكل لاعب بعد تحقيق الفوز.



وأكمل: هناك المزيد من المكافآت عقب تحقيق الفوز في المباراة القادمة قائلا "كل ما يبقي في نتيجة هيبقي في تقييم لاعبي الفريق".



وأشار عضو مجلس ادارة نادي الاسماعيلي الي ان ادارة نادي الاسماعيلي تستعيد لظهور الفريق بشكل جيد في الفترة المقبلة.

