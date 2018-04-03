الأمير محمد بن سلمان : الشيعة في السعودية يعيشون بشكل طبيعي



أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الشيعة في السعودية يتمتعون بحياة طبيعية وليس هناك مشاكل مع المذهب الشيعي.



وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة " ذا أتلانتيك” " الامريكية "، أمس الاثنين: "ستجدون شيعيًا في مجلس الوزراء، وستجدون شيعةً في الحكومة، كما أن أهم جامعة في السعودية يرأسها شيعي. لذلك نحن نعتقد أن لدينا مزيجًا من المدارس والطوائف الإسلامية " .



وشدد ولي العهد على أن المشكلة هي مع إيدولوجية النظام الإيراني وولاية الفقيه، قائلًا: "مشكلتنا هي : أننا لا نعتقد أن لديهم الحق في التدخل بشئوننا، ولن نسمح لهم بذلك في أي حال" .