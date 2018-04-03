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رياضة

الاتحاد السكندري والجزيرة يعودان للانتصارات في دوري السلة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:01 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمد رشاد
عاد الاتحاد السكندري إلى الانتصارات بعدما فاز على سموحة في إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى للدور النهائي من بطولة دوري السلة.

وتغلب زعيم الثغر على نظيره السكندري سموحة بنتيجة 78-60، في مباراة أقيمت على صالة المركز الأولمبي للقوات المسلحة.

كما عاد الجزيرة للفوز مجددا على حساب الجيش بنتيجة 80-78.

وكان الاتحاد و الجزيرة خسرا من الزمالك والأهلي على الترتيب في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الأهلي، ويلعب الجزيرة مع الزمالك الأربعاء المقبل في إطار الجولة الثالثة من الدور النهائي.

وضمن مباريات تحديد المراكز من 9 لـ16 فاز الأولمبي على طنطا بنتيجة 77-70، وتغلب الشمس على الشرقية للدخان بنتيجة 68-54، في حين خسر الترام من المصرية للاتصالات بنتيجة 55-67، وفاز 6 أكتوبر على هليوبوليس 71-62.

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