طائرة طلائع الجيش تكمل عقد المربع الذهبي الإفريقي

أكمل فريق طلائع الجيش المصري، عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة الإفريقية للطائرة للأندية الأبطال، التي ينظمها النادي الاهلي القاهري، خلال الفترة من 27 مارس الماضي حتى 6 أبريل الجاري.



وتغلب الفريق المصري، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشئ على فريق السجون الكيني، في ختام مباريات ربع نهائي البطولة .



وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 25- 18 ،25-16 ،25-20.



ومن المنتظر أن يواجه الجيش، فريق السويحلي الليبي في دورالـ4 من فعاليات البطولة.



فيما تجمع المواجهة الثانية بالدور نفسه، فريق الأهلى، منظم البطولة، أمام مواطنه سموحة السكندري.



وفي إطار تحديد المراكز من الـ9 إلى الـ16 فاز فريق أولمبيك مليلة الجزائري على نيمو ستار الأوغندي بنتيجة 3-1، و جاءت الأشواط 18-25 ،25-23 ،25-21 ،25-13.