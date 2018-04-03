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رياضة

مدافع إشبيلية يترك باب برشلونة مفتوحًا في الانتقالات الصيفية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:00 ص
اللاعب الفرنسي لينجليت
اللاعب الفرنسي لينجليت كليمونت، مدافع فريق إشبيلية الإسباني،
محمد رشاد
رفض اللاعب الفرنسي لينجليت كليمونت، مدافع فريق إشبيلية الإسباني، استبعاد رحيله عن صفوف النادي الأندلسي الصيف المقبل.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم اللاعب، الصيف المقبل، وعلى رأسهم برشلونة، ليكون بديلًا لمواطنه سامويل أومتيتي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كليمونت لا يستبعد الرحيل عن صفوف إشبيلية الصيف المقبل، قائلًا: "برشلونة فريق رائع مع لاعبين عالميين، ولكن أنا سعيد بتواجدي هنا".

وأضاف المدافع الشاب: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، أنا الآن أركز على الدوري ودوري أبطال أوروبا مع إشبيلية".

وانضم لينجليت لصفوف إشبيلية في يناير من عام 2017، مقابل 7 ملايين يورو، قادمًا من نانسي الفرنسي، ويمتلك عقدًا مع فريقه حتى عام 2021، وبشرط جزائي 30 مليون يورو.

وبدأ اسم اللاعب في الظهور لتدعيم صفوف فريق برشلونة الصيف المقبل، في حال لم يوافق أومتيتي على التجديد مع برشلونة، ورحل إلى أحد الأندية المهتمة بضمه.

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