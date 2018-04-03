باحثة تكشف حكاية قصر الشتاء بالأقصر في رسالة ماجستير .. صور

حصلت الباحثة رانيا عبادي أحمد بكلية الآثار جامعة قنا علي الماجستير عن رسالة بعنوان"قصر الشتاء بالأقصر وقصر الزعفرانة بالقاهرة"دراسة أثرية مقارنة"،وذلك تحت إشراف أ.د.عبد الله كامل عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق وأ.د.عاطف سعد أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة قنا.



وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من أ.د.سحر محمد قطري أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا وأ.د.محمد السيد أبو رحاب استاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة أسيوط.



وصرح د.ضياء زهران مدير عام التسجيل الاثري بوزارة الآثار أن الرسالة تمثل إضافة حقيقية للمكتبة العربية في مجال العمارة،فقصر الشتاء وهو المعروف بفندق ونتر بالاس مبني علي الطراز الأوروبي الوافد ،ويعد من النماذج المعارية الفريدة في الصعيد ومسجل في عداد الآثار بالقرار الوزاري رقم 1334لسنة2010.