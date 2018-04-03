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رياضة

رسميا .. برج العرب يستضيف مباريات الأهلي فى بطولة أفريقيا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:32 ص
جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
حسن العمدة
كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري عن الملعب الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية.

وقال سويلم ، عبر مداخله هاتفيه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الحريف" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن استاد برج العرب في الإسكندرية في الوقت الحالي هو الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن بعد عدة اجتماعات مع مسؤولي الأمن أرى أن برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية والمفاضلة كانت بين برج العرب واستاد الجيش في السويس.

واختتم ثروت سويلم ، تصريحاته ، لكن باقي مباريات الأهلي المتبقية في الدوري وكأس مصر كما هي في استاد القاهرة الدولي.

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