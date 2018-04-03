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شاهد .. سخرية أحمد موسى ومرتضى منصور من معتز مطر

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:47 ص
احمد موسى ومرتضى
احمد موسى ومرتضى منصور
إسلام الطوانسي
أكد المستشار مرتضى منصور النائب البرلماني ورئيس نادي الزمالك، :«النهاردة المصريين فرحانين لأن إرادتهم انتصرت، والإرهابيين اللى بره بيهوهوو دول يوم أسود عليهم».

وسخر مرتضى منصور في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا:«الواد معتز من الغيظ شعره وقف بطريقة غريبة جدا، لا بجد والله شعره وقف، والواد اللى اسمه ناصر شتيمه وقلة أدب».

وتابع مرتضى:«جزمة الست المصرية بدماغكوا يا ناصر ويا معتز ويا زوبع وأيمن نور يا مزور، وبتتريقوا على جيش مصر وبتتريقوا على أغنية الجيش، وأي واحد من دول يندم أو يموت ميندفنش في البلد دي».

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