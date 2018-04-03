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رياضة

عدلي القيعي : "كأس العالم" أنقذ عبد الله السعيد .. وهذا هو الحل الأمثل لأزمة "المشاركة"

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:33 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد رشاد
قال عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي إن صانع اللعب الدولي عبد الله السعيد ليس معرضًا لعقوبة الإيقاف أو التجميد، مشيرًا إلى أنه معروض للبيع فقط.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي" :"عبد الله السعيد ليس موقوفًا أو مٌجمدًا، هو فقط معروض للبيع أو الإعارة، وهذا يحل مشاكل كثيرة للمنتخب قبل الأهلي".

وأضاف القيعي مقدمًا الحلول لأزمة السعيد: "يمكنه الانضمام لأي نادي في أوروبا بالدوريات التي باب القيد مازال مفتوحًا بها حاليًا، مثل أوكرانيا وروسيا ونفس أجواء المنتخب".

وواصل: "أظن أن الأهلي وقتها لن يبحث عن المقابل المادي، وقد يتنازل الأهلي عن حصته في هذه الإعارة، ويبتعد عبد الله عن كل الأزمات ليزداد تركيزه قبل المونديال".

واتم: "هذا الطرح ليس بعيدًا عن مائدة اتحاد الكرة لو أراد سيكون هناك تعاون".

واختتم: "إذا كانت الأحوال طبيعية، لكانت هناك قرارات كثيرة ستتغير، إنما فترة الاستعداد للمونديال وتحد كبير طال انتظاره، حالت دون إصدار تلك القرارات، ولاعب مهم جدًا وضع نفسه ووضعنا جميعا في هذه الإشكالية".

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