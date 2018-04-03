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رياضة

مدرب العين الإماراتي : أتمنى عودة الشحات في المباراة القادمة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:00 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي أن فريقه تمكن من تحقيق فوز مهم ومستحق على ضيفه الهلال السعودي (2-1) في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقال ماميتش في تصريحات صحفية بعد المباراة "المواجهة لم تكن سهلة، وجميع مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا تحتاج إلى التهديف فيها وإلى مجهود مضاعف".

وأضاف أنه "تسنت لنا عدة فرص أمام مرمى المنافس بداية من الدقيقة الأولى عندما انفرد عمر عبد الرحمن بالحارس".

وأكمل "بعد ربع الساعة الأولى افتقدنا إلى عامل السيطرة على مجريات اللعب بيد أننا نجحنا في العودة تدريجيًا إلى المباراة، وحققنا هدفنا الفوز".

وعن غياب المصري حسين الشحات لاعب العين قال زوران: "الشحات تعرض لركلة في كاحل القدم خلال مباراتنا أمام الجزيرة، وبعد التحاقه بصفوف منتخب بلاده تعرض لركلة أخرى في نفس المنطقة".

وتابع: "الشحات حاليًا يتابع برامج التأهيل تمهيدًا لعودته في المواجهة المقبلة ونأمل أن يكون جاهزًا لمواجهة دبا الفجيرة يوم الجمعة المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن دوري الخليج العربي".

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