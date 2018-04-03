مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة رئيس الدراويش بين شوطى اللقاء..فيديو

كشف عمرو فهيم المدرب العام لنادى الاسماعيلى، عن ما قاله رئيس الدراويش بين شوطى اللقاء فى المباراة التى انتهت بثلاثية مقابل هدف لصالح الدروايش ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى المصرى الممتاز.



وأضاف عمرو فهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الغندور والجمهور: "رئيس نادى الإسماعيلى المهندس إبراهيم عثمان نزل لغرفة خلع الملابس بين شوطى اللقاء مشجعا اللاعبين وحثهم على الفوز فى شوط المباراة الثانى".



وتابع: "رئيس النادى حذرنا من تألق أحمد مدبولى لاعب الزمالك" قائلا فى حالة مراقبة مدبولى جيدا سنفوز بالمباراة".



