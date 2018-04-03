اتحاد الكرة يكشف عن موعد تسليم درع الدوري الجديد للنادي الأهلي ..فيديو

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل تسليم درع الدوري الممتاز لفريق النادي الأهلي، بعدما نجح الأخير في حسم البطولة قبل انتهائها بـ6 جولات.



وقال سويلم ، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج الحريف المذاع على قناة دي إم سي ، أن تسليم درع الدوري للأهلي لن يكون في مباراة سموحة المقبلة بالدوري، ومن الممكن أن يكون في لقاء بتروجيت.



واضاف ، ان الدرع الجديد تم تصنيعه في سويسرا ، بواسطة الشركة التي تصنع درع الدوري الإيطالي والإنجليزي، ويوجد شكل جديد لتصميم كأس مصر في هذا الموسم.

