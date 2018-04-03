ابراهيم حسن يرد على منتقديه: "مش برد غير في الملعب"

قال إبراهيم حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن الفوز الذي حققه الفريق أمس على منافسه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في غاية الأهمية.



وأضاف "حسن"، في تصريحات لبرنامج الحريف المذاع على فضائية أون سبورت، أنه بالرغم من ضياع العديد من الفرص في مباراة أمس تمكن إلي العودة من جديد إلى اللعب والظهور بشكل مناسب واحراز هدف بعد تعرضه للإصابة.



وأشار نجم الإسماعيلي إلي استغرابه من الهجوم التي يتعرض له في الفترة الأخيرة، مضيفا إلى تلقيه الكثير من العروض ولكن لم يفكر في ترك النادي إلي في وجود عرض يليق به قائلا "مش برد غير في الملعب بس".

