ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية السودانية تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:18 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد قاسم

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا هنأت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري علي ممارسته الاستحقاق الدستوري، وفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "تابعت وزارة الخارجية باهتمام كبير الانتخابات الرئاسية التى جرت في جمهورية مصر العربية الشقيقة و حاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصرى".

وأضاف البيان: "تود الوزارة أن تزف أصدق التهاني لفخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على ممارسته لهذا الإستحقاق الدستوري وتغتنم هذه المناسبة لتعبر للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق عن أصدق تمنيات السودان حكومة وشعبا أن يسود الأمن والرخاء ربوع مصر كافة وتؤكد استعداد السودان للمضي قدما في طريق تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبي وادي النيل".

وكان الرئيس السيسي قد تلقى، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوداني، عمر البشير، معربًا خلاله عن تمنيات الشعب السودانى لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكدًا حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، والتى تضرب جذورها في عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السيسي عن خالص الشكر والتقدير للرئيس البشير، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادى النيل الشقيقين.

ترشيحاتنا

رامز جلال بين الفبركة والحقيقة بـ "رامز في الثلج".. محمد عبده يكشف فبركة البرنامج.. ولاعبو الأهلى يتفقون على المقلب.. ومجدى عبد الغنى "الطٌعم" المستخدم

أشرف زكي يكشف التطورات الصحية لـ"شريف خير الله" بعد تعرضه لحادث مروع

الأمير محمد بن سلمان : الشيعة في السعودية يعيشون بشكل طبيعي

شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

ننشر سبب وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق بمستشفى عين شمس التخصصي

الإفتاء : قراءة سورة الإخلاص «3 مرات» لا تُعادل ختم المصحف.. فيديو

خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو

محمد بن سلمان يفجر مفاجأة عن أزمة قطر مع الرباعي العربي

خبير علاقات دولية : الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم

صحيفة إنجليزية : محمد صلاح يحكم الدوري الإنجليزي حاليا

اغتنم.. «4 أعمال» تمنحك وعد من الله تعالى بالفوز والأجر الكبير

ابراهيم حسن يرد على منتقديه: "مش برد غير في الملعب"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

فيديو

شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء
"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو
"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو
خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو
شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟