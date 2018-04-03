الخارجية السودانية تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات



أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا هنأت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري علي ممارسته الاستحقاق الدستوري، وفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.



وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "تابعت وزارة الخارجية باهتمام كبير الانتخابات الرئاسية التى جرت في جمهورية مصر العربية الشقيقة و حاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصرى".



وأضاف البيان: "تود الوزارة أن تزف أصدق التهاني لفخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على ممارسته لهذا الإستحقاق الدستوري وتغتنم هذه المناسبة لتعبر للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق عن أصدق تمنيات السودان حكومة وشعبا أن يسود الأمن والرخاء ربوع مصر كافة وتؤكد استعداد السودان للمضي قدما في طريق تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبي وادي النيل".



وكان الرئيس السيسي قد تلقى، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوداني، عمر البشير، معربًا خلاله عن تمنيات الشعب السودانى لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكدًا حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، والتى تضرب جذورها في عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب السيسي عن خالص الشكر والتقدير للرئيس البشير، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادى النيل الشقيقين.