نادي القضاة يهنئ الرئيس السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه بفترة رئاسية جديدة، بعد حصوله على عدد أصوات بلع 21 مليونا و 835 ألفا و387 ناخبا.



وأكد النادي، علي أن نجاح الرئيس السيسي هو تجديد ثقة الملايين من جموع الشعب المصري العظيم في شخصه الكريم ليقود مصرنا الغالية لفتره رئاسية ثانية والتي هو أهل لها وعلى قدر المسئولية التي ألقاها الملايين على عاتقه.



وأضاف النادي: "آملين من الله أن يرزقه البطانة الصالحة والرأي الصائب والبصيرة النافذة لترسيخ دعائم العدل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتقدم العلمي والتكونولوجي ليضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وفي المكانة التي تستحقها ويستحقها شعبها الأبي الكريم".