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رياضة

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 ص
مصطفى فتحى
مصطفى فتحى
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن إحتراف مصطفى فتحى لاعب الزمالك السابق لفريق التعاون السعودى الحالى.

وأضاف الغندور خلال برنامجه الغندور والجمهور: "رئيس الزمالك قام بمهاتفة لاعب الزمالك السابق قبل مباراة كابس يونايتد المهمة فى دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي، ليبلغه بأنه تم انتقاله لفريق التعاون السعودي بعد مفاوضات من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفى للنادى الأهلى".

وتابع: "الزمالك كان يحتاج للفوز أمام أهلى طرابلس وكانت مباراة مهمة للقلعة البيضاء، وعلى الرغم من ذلك أنهى مرتضى منصور انتقال اللاعب قبل هذه المباراة".

واختتم: "اللاعب الأقرب للنادى الاهلى هو مصطفى فتحى، وذلك لأن الزمالك ليس له حق فى اللاعب، وماقاله وكيل اللاعب محمد شيحة بأنه لا يحق للاعب الانتقال للأهلى غير صحيح، وتركى آل الشيخ هو من يملك حق التصرف فى عقد مصطفى فتحى".

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