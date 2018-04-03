دي بروين يتمنى تكرار سيناريو إيفرتون .. ويتطلع للتتويج في الديربي

قال البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه مقتنع بإمكانية فريقه التعامل مع الأجواء والتفوق في ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، قبل المباراة التي تجمع بينهما الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.



وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية مساء الإثنين "إذا سجلوا أولًا سيكون الملعب أكثر سخونة بالطبع، هذه هي كرة القدم".



وأضاف "رأيتم ما حدث امام إيفرتون، سجلنا ثلاثة أهداف، وكان من الصعب عليهم أن يدخلوا أجواء المباراة، على الرغم من الحشد العظيم لهم، ونأمل أن نكرر ذلك أمام ليفربول".



وعن المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد والتي ستمنح مانشستر سيتي لقب الدوري في حال الفوز، قال "أعتقد أن المشجعين سيكونوا رائعين، لو لم ننجح لن نفوز باللقب، ولكن ستكون لدينا العديد من الفرص المتبقية، لكن أمام اليونايتد سيكون شيئًا خاصًا".



وعاد للحديث عن مباراة إيفرتون وقال "الشوط الأول كان خاصًا، كانت أفضل كرة قدم لعبناها هذا الموسم، أعتقد أننا سيطرنا على الكرة في الكثير من المباريات ولكن الشوط الأول أمام إيفرتون كان مختلفًا، كان مستوى آخر".



واختتم "لم يعرفوا ماذا يفعلون، يمكنك أن ترى ذلك في وجوههم في الشوط الأول، وهذا ما يجعلك تشعر بقدر كبير من السيطرة".