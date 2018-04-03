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أخبار البلد

شركات السياحة : وحدة لمراقبة السوق للحد من المتلاعبين بأسعار برامج الحج

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:50 ص
برامج الحج - صورة
برامج الحج - صورة أرشيفية
محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة شركات السياحة عن رصد قلة من الشركات وأشخاص لا ینتمون إلى القطاع السیاحى سنویا بالإعلان عن برامج الحج لھذا العام ١٤٣٩ھـ على مواقع السوشيال میدیا او على مطبوعات ورقية بأسعار متدنية غیر حقیقیة تقل عن السعر الذى اقرتھ اللجنة العليا للحج والعمرة بھدف جذب أكبر عدد من جوازات المواطنين وذلك على حساب الشركات الاخرى الجادة (حرق الاسعار).

أفادت الغرفة فى أخطارها الموجه لأعضائها ان ھذه الفئة تقوم باخطار عملائھا بعد تجمیع الجوازات وظھور نتیجة القرعة بالادعاء بأن وزارة السياحة قررت تسعير برامج الحج لتحصیل فروق الاسعار من المواطنین.

قررت الغرفة بإنشاء وحدة مراقبة السوق، للحد من ھذه السلبيات التى تؤثر سلبا على سمعة الشركات السیاحیة وحرصا منا جمیعا على انجاح الموسم والحفاظ على سمعة القطاع السیاحى، فعلى جمیع الشركات المنظمة لرحلات الحج ھذا العام التفاعل مع الغرفة بشكل ایجابى وارسال اى اعلانات وھمیة على رقم (الواتس اب 01207646767)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد ھذه الشركات.

أكدت انه سیتم التنسیق مع شرطة السياحة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى شخص غير مسجل بوزارة السياحة یقوم بنشر إعلانات عن برامج الحج فى وسائل السوشیال میدیا حفاظا على القطاع السیاحى وحمایة حقوق المواطنین المصریین.

أشار الى قيامها بإخطار اللجنة العلیا للحج والعمرة لتشدید الرقابة وادراج الأسعار المعلنة بوسائل الاعلام او السوشیال میدیا او المطبوعات على نماذج المعاینة الخاصة بتلك الشركات التى قامت بنشر ھذه الاعلانات بالاضافة الى انھ سیتم المرور على تلك الشركات بفترة الاشراف للاستفسار من عملائها على كافة الخدمات المقدمة من الشركة وكذلك سعر البرنامج المحصل منھم وفى حال ثبوت ایة مخالفة سیتم توقیع الجزاءات الرادعة على الشركات المخالفة.

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