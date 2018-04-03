الدوري التونسي .. الاتحاد التونسي يعلن اسم حكم كلاسيكو الكأس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء الإثنين، عن الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة الإفريقي والصفاقسي، الأربعاء المقبل، في قمة الدور ربع النهائي لبطولة الكأس المحلي.



وقرر الاتحاد تعيين الدولي هيثم قيراط، لإدارة اللقاء، ويساعده خليل الحساني، وإلياس إبراهيم.



ولم يطرح اتحاد اللعبة تذاكر الكلاسيكو للبيع؛ تحسبًا لإجراء اللقاء دون حضور الجمهور، خاصة أن الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة، ستجتمع غدًا الثلاثاء للنظر في أحداث الشغب التي قامت بها بعض جماهير الافريقي في المباراة الأخيرة بالدوري أمام ضيفه ألمبيك مدنين، وانتهت بالتعادل (1 - 1) .



كما أسندت لجنة التحكيم في إطار الدور نفسه، إدارة مباراة اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي للحكم سليم بلخواص، ولقاء النجم العلوي ومستقبل قابس للحكم أيمن كشاط، ومباراة مستقبل الرجيش والنجم الساحلي للحكم نعيم حسني.