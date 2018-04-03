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سيارات

تعيين خالد سعد مديرا تنفيذيا لمصنعى السيارات

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:32 ص
صدى البلد
أحمد جودة :
عين مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات برئاسة حسن سليمان، خالد سعد الأمين العام للرابطة، مديرا تنفيذيا، ومتحدثا رسميا لها خلفا، لحسين مصطفى، خلال الاجتماع الذى عقد أول امس، الاثنين.

وتقدم حسين مصطفى بستقالته خلال مارس الماضى من منصبه كمديرا تنفيذيا، متحدثا رسميا لرابطة مصنعى السيارات، بعد ان تم اختياره مديرا لعمليات تجميع كيا فى مصر.

وقال أحد قيادات الرابطة ان الاجتماع الأمس ناقش عدد من القضايا الهامة والتى فى مقدمتها سبل دعم قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بفتح باب الاستيراد للسيارات الكهربية المستعملة، بالاضافة الى ضم اعضاء جدد لرابطة المصنعيين.

واشار الى ان مصنعى السيارات بصدد تنظيم ندوة لدعم السيارات الكهربية بحضور قيادات وزارتى الصناعة والتجارة، والبيئة، تماشيا مع توجة الدولة لتعميمها ضمن خطتها لتقليل معدلات التلوث، وتوفير الوقود.

وبين ان الفترة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين قيادات الرابطة، والعديد من الجهات الحكومية والرسمية المعنية بسوق السيارات، لبحث سبل تطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.

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