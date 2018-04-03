«مصنعى السيارات» تبحث سبل دعم استيراد الكهربية المستعملة

عقدت رابطة مصنعى السيارات اجتماعا الامس الأحد برئاسة حسن سليمان سبل دعم قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بفتح باب الاستيراد للسيارات الكهربية المستعملة، بالاضافة الى ضم اعضاء جدد لرابطة المصنعيين.



وكشف أحد اعضاء الرابطة عن تنظيم مصنعى السيارات ندوة لدعم السيارات الكهربية بحضور قيادات وزارتى الصناعة والتجارة، والبيئة، تماشيا مع توجة الدولة لتعميمها ضمن خطتها لتقليل معدلات التلوث، وتوفير الوقود.



وبين ان الفترة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين قيادات الرابطة، والعديد من الجهات الحكومية والرسمية المعنية بسوق السيارات، لبحث سبل تطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.



الى ذلك، اصدرت الرابطة قرارا بتعيين خالد سعد الأمين العام للرابطة، مديرا تنفيذيا، ومتحدثا رسميا لها خلفا، لحسين مصطفى.



وتقدم حسين مصطفى بستقالته خلال مارس الماضى من منصبه كمديرا تنفيذيا، متحدثا رسميا لرابطة مصنعى السيارات، بعد ان تم اختياره مديرا لعمليات تجميع كيا فى مصر.

