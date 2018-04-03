صحيفة إنجليزية : محمد صلاح يحكم الدوري الإنجليزي حاليا

كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن لاعب فريق ليفربول "محمد صلاح" تمكن من تسجيل أهداف أكثر مقارنة بأكثر من فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وذكرت صحيفة "ذا صن" الانجليزية أن صلاح" هو من يتحكم في بطولة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بعد مواصلته تسجيل الأهداف في كل مباراة.



وأشارت إلى أن لاعب تشيلسي السابق تفوق على أربعة أندية تهديفيًا في هذا الموسم من الدوري حيث سجل سوانزي سيتي 25 هدفًا، هدرسيفيلد 25 هدفًا، وست بروميتش ألبيون 25 هدفًا، برايتون 28 هدفًا.



بينما تساوى اللاعب صاحب الـ25 عامًا تهديفيًا مع ثلاثة أندية وهم بيرنلي، ساوثهامبتون، ستوك سيتي.



وأوضحت أن الأمر الغريب بالنسبة لوست بروميتش هو أن مدافعيه الثلاثة "أحمد حجازي" و"جوني إيفانز" و"كريج داوسون" يحلون في المركز الثاني في قائمة هدافي النادي هذا الموسم بهدفين لكل منهم.