"شيكابالا": أفضل ألا أعود للزمالك .. وهذه قصة ارتباطي

أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يفضل ألا يعود إلى النادى الأبيض فى نهاية الموسم الجارى مفضلا استمراره فى الخارج، واستكمال مشواره الاحترافي بالرائد السعودي.



وقال "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، عن أمر ارتباطه: سارة عرفتها صدفة مبتجيش مصر.. وهي مصرية كندية وكانت جاية بسبب إن صديقي خاطب إحدي صديقاتها فحضرت للقاهرة حتى تحضر حفل الخطوبة وأنا اللى روحت أجيبها من المطار فارتبطنا.



وأوضح النجم الأسمر، إنه يطلب من الجمهور المصرى فقط أن يكونوا متواجدين بكل قوة فى مدرجات مونديال روسيا حتى يمنحوا لاعبى المنتخب الوطنى حماسا كبيرًا فى المباريات.