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محافظات

أفراح ومسيرات بجنوب سيناء فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:15 ص
الاحتفالات بفوز الرئيس
الاحتفالات بفوز الرئيس السيسي
نضال المصرى
فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 97.08% عمت فرحة عارمة جميع مدن محافظة جنوب سيناء، وانطلقت المسيرات بعدد من مدن المحافظة خاصة مدينتي شرم الشيخ ودهب حيث انطلقت مسيرة من أمام مسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم ضمت أهالي المدينة والعاملين في مجال السياحة.

جابت منطقة السوق وحمل المواطنين الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين الأغاني الوطنية.

كما خرجت مسيرة اخري من منطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ اشترك فيها العاملين بقطاع السياحة كما خرجت مسيرة في مدينة دهب بمنطقة المشربية جابت ممشي المسبط ضمت رجال الاعمال والعاملين بقطاع السياحة والبدو والمواطنين بدهب عبروا فيها عن حبهم للرئيس السيسي حيث اخذوا يرددوا "بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس".

وفي نفس السياق اكد اشرف ابوبكر احد المشاركين في المسيرة ويعمل بقطاع السياحة انه خرج في المسيرة لحبة الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي وانه قال له نعم اثناء التصويت في الانتخابات.

ومن جانبه اكد الدكتور مصطفي الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ان المشاركين في المسيرة من جميع الطوائف، وقد خرجوا للتعبير عن حبهم للرئيس لما قام به من تنمية علي ارض المحافظة، مشيرا الي ان ما تم خلال الأربع سنوات السابقة لم يتحقق منذ سنوات طويلة.

ويجري حاليا إنشاء جامعة الملك سالمان بجنوب سيناء وتحقق الحلم واصبح حقيقة وكان الاهالي في السابق يطالبون بإقامة منطقة حرة بمدينة نويبع ولم يستجيب احد لطلباتهم ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل التنمية وافق علي انشاء منطقة حرة بنويبع والتي ستخلق آلاف فرص العمل.

ويضيف حسين السيد أحد ابناء جنوب سيناء انه سعيد بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي وانه خرج ليشارك في مسيرة حب الوطن اولا والرئيس ثانيا ولنقول للعالم اننا شعب اخترنا رئيسنا عن اقتناع واليوم وبعد فوزه خرجنا جميعا لنفرح ونقول للرئيس نحن معك ياريس في اي قرار من شأنه مصلحة الوطن.

وطالبت غاده جمال فؤاد من الرئيس بالاستمرار في تنمية سيناء واستكمال المشروعات العملاقة التي بدأها وهي المنطقة الصناعية بأبو زنيمة والتي من شأنها توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وكذلك تطوير ميناء الطور البحري ومطار الطور واضافت أنها سعيدة بهذا الفوز الساحق والذي يعبر عن إرادة شعب.

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