"شيكابالا": موقفي من حادث بورسعيد سبب حب جماهير الأهلي لي

أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي غازله أكثر من مرة كي ينتقل إلى النادي الأهلي ووعده أن ينقله إلى الدوريات العالمية ولكنه رفض لحبه الشديد لنادي الزمالك.



وأضاف "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه أصبح معشوق الأهلاوية بعد حادثة بورسعيد الشهيرة، والموقف الذي اتخذه من أجل شهداء النادي الأهلي.



وأوضح النجم الأسمر، أنه على الرغم من الحساسية التي كانت بينه وبين جماهير النادي الأهلي إلا أنه تمسك بوقف مباراة الزمالك مع الإسماعيلي وعدم تكملة المباراة متأثرًا بما حدث في ستاد بورسعيد وأنباء عن وجود قتلى وجرحى.