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رياضة

الدوري الجزائري .. ريال يفسخ عقده مع اتحاد البليدة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:01 ص
علي ريال
علي ريال
حسن العمدة
فسخ مدافع اتحاد البليدة علي ريال، عقده بالتراضي مع فريقه، الإثنين.

ويبدو أن سقوط اتحاد البليدة بشكل شبه رسمي إلى الدرجة الثانية، جعل اللاعب يرحل عن النادي قبل نهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان المدرب كمال بوهلال، قدم استقالته هو الآخر من على رأس الجهاز الفني لاتحاد البليدة، بعد أن تبخر حلم البقاء في دوري المحترفين الجزائري.

وبدأت إدارة اتحاد البليدة تفكر من الآن في الموسم المقبل، حيث تحدث رئيس النادي شعيب عليم، مع بعض اللاعبين لتجديد عقودهم، على أمل العودة من جديد إلى دوري الكبار.

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