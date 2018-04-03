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رياضة

خالد الغندور يكشف عن اتصالات جهاز المنتخب بمصطفى فتحى ويؤكد: شيكا فى المونديال.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:31 ص
شيكا
شيكا
كشف الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تلقى مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لفريق التعاون السعودى، لاتصالات مكثفة الأيام الاخيرة من جانب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح الغندور عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع عبر قناة ltc، :" الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يفكر بشدة فى ضم لاعب الزمالك فى حالة عودته لمستواه المعهود".

وأضاف:" جاءتنى معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن شيكابالا موجود فى كأس العالم روسيا 2018".

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