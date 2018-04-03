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فن

"مسرح الجنوب" يكرم الشيخ علي جمعة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت ادارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب ان الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق ورئيس مؤسسة مصر الخير هو ضيف شرف الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب المقام فى الفترة من 23 : 28 أبريل 2018 بمحافظة اسوان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وحراء للمقاولات ومحافظة اسوان وجامعة اسوان.

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس مؤسسة س للثقافة والابداع ورئيس المهرجان ان اختيار الشيخ على جمعة شرف كبير لإدارة المهرجان وشباب الجنوب ونتيجة لدوره الكبير ودعمه للدورة الثانية من المهرجان.

واضاف ان رعاية مولانا الشيخ للدورة الثانية من المهرجان صحح كثير من المفاهيم الخاطئة لدى عدد كبير من الناس.

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