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محافظات

جامعة عين شمس تكرم أسطورة جبل الحلال الشهيد يحيى حسن .. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:37 ص
جامعة عين شمس تكرم
جامعة عين شمس تكرم الشهيد يحي حسن
محمد عبد الحليم
نظمت كلية التربية جامعة عين شمس يومي الأول والثاني من أبريل ورشة عمل عن مكافحة الارهاب حق انساني وتناولت الورشة محاور عديدة عن الإرهاب وكيفية وطرق مكافحته ومصادر تمويل الإرهابيين ودور التعليم وكليات التربية في مكافحة الفكر المتطرف.

قام بتنظيم الندوة الدكتورة سماح فريد رئيس قسم الفلسفة بالكلية واستضافت الندوة الأستاذ الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بني سويف وشقيقة الشهيد العقيد اح يحيى حسن محمد اسطورة جبل الحلال، والتي ألقت الضوء على العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، وما تحققه من إنجازات في دحر الإرهاب في سيناء الحبيبة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الشهيد العقيد اح يحيى حسن ابن محافظة بني سويف ونشأته وبطولاته، والذي استشهد في ٢٢/٣ /٢٠١٧ في احدى مداهمات جبل الحلال ويذكر ان الشهيد يحي حسن اخذ علي عاتقه هو وچنوده وضباطه مهمة تطهير جبل الحلال وسطر بدمائه الطاهرة أروع البطولات في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والعزة والكرامة لمصرنا الحبيبة ورحم الله شهداؤنا الابرار.

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