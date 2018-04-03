فيلم «الرحلة» للمخرج محمد الدراجي يفوز بجائزتين من مهرجان مسقط

في حفل ختام دورته العاشرة، أعلن مهرجان مسقط السينمائي الدولي بسلطنة عُمان، عن فوز الفيلم العراقي "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي، بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة للفنانة زهراء غندور.





وتدور أحداث الرحلة في بغداد بعام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانيًا، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري، لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟.





وكان الفيلم قد انطلق مؤخرًا في دور العرض العراقية، وفاز بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، وكان العرض الأول للفيلم في العالم العربي بمسابقة المهر الطويل بالدورة الـ 14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي.





كما نافس في المسابقات الرسمية بمهرجانات لندن السينمائي الدولي وتورونتو السينمائي الدولي وبوسان السينمائي الدولي، وجاء عرضه الأول بالولايات المتحدة الأميركية في مهرجان ميامي السينمائي.



