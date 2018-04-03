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رياضة

رضا عبدالعال يقارن بين إيهاب جلال وحسام حسن .. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:48 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
انتقد رضا عبدالعال لاعب الأهلى والزمالك السابق، المدير الفنى لفريق الزمالك إيهاب جلال بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام الدراويش مساء امس الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف رضا عبدالعال خلال لقائه ببرنامج الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc، :"محمد روقا وأحمد دوودا كانوا من نجوم الدور الاول مع ذلك تم استبعادهم من جانب إيهاب جلال".

وأكمل:" انظروا الى مدرب المصرى حسام حسن وكيف يحمس اللاعبين من على خط المعلب، وعلى العكس إيهاب جلال يبدو هادئا طوال المباراة".

وتابع: "أنا مع رحيل جلال نهاية الموسم، لأنه لم يقدم مع النادى مايستحق عليه البقاء مع الفريق".

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