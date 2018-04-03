«أفراح البلد» يشارك محمد ونورهان حفل زفافهما ببني سويف.. صور

في ليلة من ألف ليلة وليلة، شارك "أفراح البلد"، حفل عقد قران وزفاف محمد صلاح، ماجستير في القانون بمباحث التموين ببني سويف، على جميلة الجميلات نورهان توني عثمان، كريمة الإعلامي والحكم الدولي توني عثمان، وذلك بقاعة ريفيرا بنادي المهندسين ببني سويف.



أقيم حفل الزفاف بحضور المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف الأسبق، واللواء جرير مصطفى، مساعد الوزير لأمن بني سويف، واللواء أحمد شوقي أبو زيد، مساعد الوزير لأمن بني سويف الأسبق، واللواء إبراهيم المصري، واللواء ممدوح أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، واللواء محمود زكي، مدير الأمن الوطني ببني سويف، والعقيد عمرو الحميلي، وكيل الأمن الوطني ببني سويف، وجميع الإعلاميين في بني سويف، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ونبيل حميدة، نقيب المحامين، وأعضاء ومنسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر" ومجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، والمستشار أحمد عبد الجواد، ونواب بني سويف عبد الرحمن برعي، وعاطف عبد الجواد مجدي بيومي، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، وعلي سليم، رئيس نادي بني سويف، ووليد سليم، والكابتن محمد يوسف، المدير الفني لبني سويف، ومن نادي تليفونات بني سويف المهندس أحمد سعد، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والمهندس خالد بدوي، والمحاسب خالد صبري، والمهندس محمد خميس، والمهندس أحمد أبو العينين، والمهندس أشرف الجمل، والمهندس عصام عبد النبي، والمهندس وائل، وجميع القيادات في أسمنت بني سويف وأسمنت الإسكندرية وعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعبد الناصر بكر أسيوط، ونقابة بني سويف، والإسكندرية طلعت عدلي محمود، ولفيف من أهالي وأصدقاء وجيران العروسين.



وتتمنى "صدى البلد" للعروسين حياة زوجية سعيدة.

