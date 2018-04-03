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فن

A QUIET PLACE.. عندما يصبح الصمت هو الخيار الوحيد للنجاة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:23 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
انطلق فيلم A QUIET PLACE فى دور العرض المصرية مساء أمس، وتدور أحداثه حول أسرة من 4 أفراد يعيشون في قرية صغيرة، لكن حياتهم مشروطة بالصمت، هذا لأن حولهم في كل مكان مخلوقات غامضة تصطاد فريستها لو أصدرت صوتًا.. فلو أصدرت صوتًا.. سيصطادونك، ولا تسأل من هم.

الفيلم من بطولة جون كراسينسكى، إيميلي بلانت، ليون روسوم، والسيناريو الذي أعاد كتابته كراسينسكى وعرضه على إيميلي جعلها تصرّح "أول ما قرأت السيناريو، اقترحت على كراسينسكى أن نقوم أنا وهو بالدورين، واعتقدت أن هذا سيخلق واقعية صارخة في الأحداث، سيكون بينهما مشاعر حقيقية وصريحة، خاصةً أن هذا هو العمل الأول الذي يجمعهما سويًا".

وتتابع: "في الواقع لقد وقعت في غرام هذا السيناريو فور قراءته، شعرت وكأنه لمسني بعمق، أحسست بالخوف وكأنني أم لم تعد قادرة على حماية أطفالها، ظللت أقلّب صفحات السيناريو في تلهّف لمعرفة النهاية، أحببت العمق والجمال في هذا السيناريو في إطار مرعب ومثير".

ويعترف المخرج جون كراسينسكي : "بعد العمل مع زوجتي في فيلم واحد، أستطيع القول أنني بهذا الفيلم قضيت الأوقات الأفضل على الإطلاق في مشواري المهني".

وفي مرحلة إعادة كتابة السيناريو يقول كراسينسكي "لو بالفعل اهتممت بعائلة الآبوت، فسوف تندهش معهم، تحزن معهم، وتخاف يأسًا معهم، لذلك هم أساس ما أريد القيام به، أن أجعل الجمهور يقع في حب العائلة، لذلك فسوف تخاف وترتعب بشكل مكثّف لأنك سوف تتخيل نفسك معهم في نفس المكان، وكان ذلك اعتمادًا على خلق لغة إشارة حوارية، والتقسيم بين الأصوات الآمنة وغيرها، فالأمر كان أشبه بخلق عالم جديد بمقاييس أخرى غير عالمنا".

ويتابع "لقد قضيت وقتًا طويلًا في البحث عن كل الأصوات التي قد تصدر من عائلة، ثم فكّرت في كل الطرق الممكنة التي تجعل هذه العائلة تتحايل على هذه الأصوات، وبالفعل كان أمرًا ممتعًا للغاية".

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