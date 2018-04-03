هاني إسماعيل: عرض أولى حلقات أوراق التوت على "صدى البلد" اليوم

أعلن المخرج هانى إسماعيل أن مسلسله أوراق التوت سيعرض بدءا من اليوم على قناة صدى البلد فى تمام الساعة السادسة مساء.



وتدور أحداث المسلسل في المملكتين الخياليتين (دراماهان) وإمبراطورتها الوثنية (ليلانتا) ، ومملكة (شارنقاه) وإمبراطورها (ديوسيوس) اللتين تعدان من أهم بلدان ذاك العالم، حيث يتقاطع وصول الطبيب المسلم ذي الأخلاق الحسنة (بن أحمد) إلى البلاد بعدما غرقت سفينته، مع تصاعد المؤامرات داخل القصر الملكي في (دراماهان) واحتدام الصراع بين المملكتين (دراماهان) و(شارنقاه).



والمسلسل بطولة صابرين وكمال أبو رية وصابرين ومادلين طبر ومن تأليف ايمن سلامة واخراج هانى اسماعيل.