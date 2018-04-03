ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هاني إسماعيل: عرض أولى حلقات أوراق التوت على "صدى البلد" اليوم

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
أعلن المخرج هانى إسماعيل أن مسلسله أوراق التوت سيعرض بدءا من اليوم على قناة صدى البلد فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتدور أحداث المسلسل في المملكتين الخياليتين (دراماهان) وإمبراطورتها الوثنية (ليلانتا) ، ومملكة (شارنقاه) وإمبراطورها (ديوسيوس) اللتين تعدان من أهم بلدان ذاك العالم، حيث يتقاطع وصول الطبيب المسلم ذي الأخلاق الحسنة (بن أحمد) إلى البلاد بعدما غرقت سفينته، مع تصاعد المؤامرات داخل القصر الملكي في (دراماهان) واحتدام الصراع بين المملكتين (دراماهان) و(شارنقاه).

والمسلسل بطولة صابرين وكمال أبو رية وصابرين ومادلين طبر ومن تأليف ايمن سلامة واخراج هانى اسماعيل.

ترشيحاتنا

اغتنم.. «4 أعمال» تمنحك وعد من الله تعالى بالفوز والأجر الكبير

"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو

صحيفة إنجليزية : محمد صلاح يحكم الدوري الإنجليزي حاليا

"شيكابالا": موقفي من حادث بورسعيد سبب حب جماهير الأهلي لي

وكيل «اقتصادية البرلمان» يطالب بدمج عدد من الوزارات وتغيير الحكومة

وزير المالية يطلق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

محمد هنيدي ينعي الراحل أحمد خالد توفيق بكلمات مؤثرة

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

أمين الفتوى يوضح حُكم مصافحة الرجل لـ«خطيبته».. فيديو

خالد الغندور يكشف عن اتصالات جهاز المنتخب بمصطفى فتحى ويؤكد: شيكا فى المونديال.. فيديو

رامز جلال بين الفبركة والحقيقة بـ "رامز في الثلج".. محمد عبده يكشف فبركة البرنامج.. ولاعبو الأهلى يتفقون على المقلب.. ومجدى عبد الغنى "الطٌعم" المستخدم

شاهد.. تعليق خالد الغندور على هدف الإسماعيلي الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

فيديو

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو
رضا عبدالعال يقارن بين إيهاب جلال وحسام حسن .. فيديو
"شيكابالا" يكشف سر "جزمة الأجوان" والعودة للمنتخب .. فيديو
مرتضى منصور : بطبل لبلدي وجيش بلدي .. وهذه رسالتى لمذيعي الإخوان ..فيديو
شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟