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فن

المخرج محمد حمدي ينعي أحمد خالد توفيق : "رحيله يعد خسارة لمصر وللأمة العربية"

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
سمر سعد

نعى المخرج محمد حمدي الروائي والطبيب أحمد خالد توفيق الذي رحل عن عالمنا مساء امس عن عمر يناهز 56 عاما.

وأكد "حمدي" ان رحيل الروائي الكبير احمد خالد توفيق يعد خسارة لمصر وللأمة العربية، فهو من أهم الكتاب المصريين، ويملك موهبة من الصعب ان نجد مثلها في يوم من الايام، بالاضافة الى انه صاحب مدرسة أدبية خاصة به فهو من أشهر كتاب أدب الرعب والفانتازيا والخيال العلمي فلن ننسى أعماله الأدبية التي تأثرنا بها مثل سلسلة "ماوراء الطبيعة" و"سافاري" ورواية "يوتوبيا" وغيرها من الأعمال التي لا تعد ولا تحصر.

وأضاف "حمدي" أنه كان له الحظ ان يقابله في إحدى المناسبات الفنية فهو على الجانب الانسانية رجل عظيم وإنسان بكل ماتعني الكلمة ويؤثر في اي شخص بالإيجاب بمجرد ان يتحدث اليه.

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