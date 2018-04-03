اليوم المؤتمر الصحفي لمهرجان حكاوي الجاز بساقية الصاوي

يقام مساء اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفى لمهرجان حكاوى الجاز للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية ، وذلك بساقية الصاوي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.



ويعد حكاوي الجاز أحد أكبر المهرجانات الموسيقية المصرية المهتمة بتسليط الضوء على نوعية موسيقى الجاز، عبر تقديم مزيج موسيقي يجمع فرق موسيقية مصري مع أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وهولندا، بحيث تقدم كل فرقة مع نظيرتها الأجنبية ورشة عمل موسيقية نتاجها حفلتين، إحداها في مكتبة الإسكندرية والأخرى بساقية الصاوي.



ويتحدث بالمؤتمر الصحفي كل من الدكتور راجح داوود؛ المستشار الفني لمكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد عبد المنعم الصاوي؛ مؤسس ساقية الصاوي، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة والداعمة للمهرجان وهم: السفارة الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأمريكية بالإسكندرية، ومجلس الفنون السويسري، والسفارة الهولندية بالقاهرة، والسفارة الكندية بالقاهرة. بجانب ممثلين عن الفرق الفنية المصرية المشاركة بالمهرجان مثل فرقة "وسط البلد"، وفريق "كايرو بيج باند سوسيتي"، وفرقة "نهى فكري" للجاز، وفرقة "افتكاسات".



