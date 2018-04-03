ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليوم .. ترامب يقرر مصير قواته في سوريا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:25 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
كشفت قناة "العربية" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيجتمع اليوم الثلاثاء بأعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي بحضور كبار الوزراء والقادة العسكريين لمراجعة الأوضاع في سوريا، وحسم مسألة بقاء القوات الأمريكية في سوريا أو الانسحاب منها.

وقالت "العربية" إن موظفين في الإدارة الأمريكية أكدوا أن موقف ترامب بالنسبة لهم غامض تمامًا، مشيرين إلى أن عليهم أن ينتظروا نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء، ولمّحوا إلى أن تبرّم الرئيس الأميركي يعود ولو جزئيًا إلى تعقيدات العلاقات الأميركية مع تركيا وروسيا.

وأوضح الموظفون أن عدم توصّل واشنطن وأنقرة إلى تفاهم حول سوريا أثّر على الرئيس الأميركي، فتركيا عضو في الحلف_الأطلسي وذهبت إلى التعأون مع روسيا وإيران بشأن سوريا من ضمن منظومة استأنة، ثم أصرّ الاتراك على ضرب الاكراد في عفرين ولم يلبّوا مطلب واشنطن بعدم التدخل العسكري في الجيب الكردي، والأن يهدد الاتراك بضرب الاكراد في منطقة شمال شرق سوريا، ويهدّدون ايضًا بالدخول إلى منبج حيث تنتشر وحدات اميركية إلى جأنب قوات سوريا الديموقراطية وفي صفوفها قوات كردية.

وقالوا إنهم لا يريدون الوصول إلى نقطة المواجهة العسكرية في منبج بين قواتهم من جهة وقوات تركيا وهي عضو في حلف الاطلسي، وما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا أن اجتماعًا بين نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان ووكيل وزارة الخارجية التركية يوميت يلتشين نهاية الاسبوع الماضي في واشنطن فشل في التوصل إلى اي نتائج في موضوع منبج.

ترشيحاتنا

الشاطر: الأهلي يرفض رفع اسم السعيد وفتحي من جائزة آل الشيخ

شاهد .. طفلة تلقي قصيدة شعرية لتوضيح حجم الإنجازات في عهد السيسي

رئيس الزمالك يُعنف الجهاز الفني بعد الخسارة أمام الإسماعيلي

قصة أغنية حبس عبدالحليم حافظ ملحنها شهرا للانتهاء منها

عكاشة يكشف التفاصيل الكاملة لانطلاقة الفراعين الجديدة

أول تعليق ناري من خالد الغندور على هزيمة الزمالك واجتماع مرتضى باللاعبين.. فيديو

السعودية تقر غرامة ضد تجسس الزوجة على هاتف زوجها

شاهد.. «أزارو» يحاول اللحاق بأتوبيس الفريق في مشهد كوميدي

حسن شحاتة :«مش عارف حسام غالى إزاي مش في المنتخب الوطني».. فيديو

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على عودة أبو تريكة إلى مصر

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

محمد يوسف: تجربتي مع الأهلي كانت جريئة وتمت إقالتي بسبب شوبير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

فيديو

شاهد.. تعليق خالد الغندور على هدف الإسماعيلي الأول
خالد الغندور لـ مرتضى منصور: "استقيل وسيب الفرصة لغيرك".. فيديو
مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة رئيس الدراويش بين شوطى اللقاء..فيديو
خالد الغندور يكشف عن اتصالات جهاز المنتخب بمصطفى فتحى ويؤكد: شيكا فى المونديال.. فيديو
موسى مصطفى : اكتسبت خبرات لن تتكرر خلال خوضي الانتخابات الرئاسية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟