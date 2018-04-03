اليوم .. ترامب يقرر مصير قواته في سوريا

كشفت قناة "العربية" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيجتمع اليوم الثلاثاء بأعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي بحضور كبار الوزراء والقادة العسكريين لمراجعة الأوضاع في سوريا، وحسم مسألة بقاء القوات الأمريكية في سوريا أو الانسحاب منها.



وقالت "العربية" إن موظفين في الإدارة الأمريكية أكدوا أن موقف ترامب بالنسبة لهم غامض تمامًا، مشيرين إلى أن عليهم أن ينتظروا نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء، ولمّحوا إلى أن تبرّم الرئيس الأميركي يعود ولو جزئيًا إلى تعقيدات العلاقات الأميركية مع تركيا وروسيا.



وأوضح الموظفون أن عدم توصّل واشنطن وأنقرة إلى تفاهم حول سوريا أثّر على الرئيس الأميركي، فتركيا عضو في الحلف_الأطلسي وذهبت إلى التعأون مع روسيا وإيران بشأن سوريا من ضمن منظومة استأنة، ثم أصرّ الاتراك على ضرب الاكراد في عفرين ولم يلبّوا مطلب واشنطن بعدم التدخل العسكري في الجيب الكردي، والأن يهدد الاتراك بضرب الاكراد في منطقة شمال شرق سوريا، ويهدّدون ايضًا بالدخول إلى منبج حيث تنتشر وحدات اميركية إلى جأنب قوات سوريا الديموقراطية وفي صفوفها قوات كردية.



وقالوا إنهم لا يريدون الوصول إلى نقطة المواجهة العسكرية في منبج بين قواتهم من جهة وقوات تركيا وهي عضو في حلف الاطلسي، وما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا أن اجتماعًا بين نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان ووكيل وزارة الخارجية التركية يوميت يلتشين نهاية الاسبوع الماضي في واشنطن فشل في التوصل إلى اي نتائج في موضوع منبج.