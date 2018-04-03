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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 45 : 06 ص
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زلزال يهز السلفادور والسلطات تتابع الوضع لرصد أي أضرار
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:21 ص
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زلزال في السلفادور
رويترز
قالت السلطات في السلفادور إن زلزالا هز المباني في البلاد مساء الاثنين.
وقالت سلطات الحماية المدنية إنها تراقب الوضع.
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