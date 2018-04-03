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أخبار العالم

زلزال يهز السلفادور والسلطات تتابع الوضع لرصد أي أضرار

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:21 ص
زلزال في السلفادور
زلزال في السلفادور
رويترز
قالت السلطات في السلفادور إن زلزالا هز المباني في البلاد مساء الاثنين.

وقالت سلطات الحماية المدنية إنها تراقب الوضع.

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